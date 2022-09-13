На Закарпатті працівники релокованого з Херсонщини підприємства виростили кавуни у промислових об'ємах.

Про це у Телеграмі повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, передає Укрінформ.

"Кавуни, вирощені на Закарпатті у промислових об’ємах, – це реальність і результати ефективної роботи агросектору краю. Перший урожай кавунів на Закарпатті – 25-30 т/га. На Херсонщині цей показник був 40-45 т/га. Водночас власник підприємства зазначає, що сіяли їх прямим посівом без підготовки розсади. Наступного року прогнозований урожай кавунів буде близько 40 т/га", - написав очільник ОВА.

За його словами з тимчасово захопленої Херсонщини, щоб продовжити свою діяльність, на Закарпаття релокувалося ТОВ ТД "Є ВСЕ". Підприємство спеціалізується на вирощуванні овочів, баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів. Після аналізу кліматичних умов та ґрунту компанія вирішила взяти для обробки 4 га землі в Ужгородському районі.

Саме на цих землях херсонці і виростили свої кавуни цього року.

Як повідомлялося, в Україні діє державна програма з релокації виробництв. Підприємства, які розташовані в зоні активних бойових дій, можуть отримати державну допомогу в переміщенні потужностей на захід України.