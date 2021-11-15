Кліп українки став найкращим відео на MTV Europe Music Awards 2021
Про це повідомляється на сайті премії, передає Укрінформ.
Кліп Муїьо визнано переможцем у категорії "Найкраще відео".
На цей час кліп на хостингу Ютуб переглянули понад 390 мільйонів разів.
Церемонія нагородження MTV Europe Music Awards 2021 відбулася 14 листопада у Будапешті. Цього року "Найкращим виконавцем" став Ед Ширан, а його композиція Bad Habits перемогла в номінації "Найкраща пісня".
Як повідомлялося, Таня Муїньо - український кліпмейкер, дизайнер, стиліст, фотограф і режисер. Відома роботою над кліпами таких популярних виконавців, як Monatik, Время и Стекло, NK, Мішель Андраде та інших. Вона є рекордсменкою за кількістю нагород у номінації "Найкращий відеокліп" щорічної української премії YUNA.
У вересні її кліп на пісню Montero (Call Me By Your Name) репера Lil Nas X отримав три нагороди премії MTV Video Music Awards 2021 - у номінаціях "Відео року", "Найкраща режисура" та "Найкращі візуальні ефекти".
Читайте також: Кліп української режисерки отримав три нагороди на MTV Video Music Awards
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У львівському храмі відреставрували унікальні фрески XVIII століття
- ВІДЕО Шведський гурт ABBA випустив перший за 40 років альбом
- ФОТО 19-річна дівчина хоче самостійно облетіти Землю та встановити кілька світових рекордів
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"