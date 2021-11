Кліп українки став найкращим відео на MTV Europe Music Awards 2021 Кліп Муїьо визнано переможцем у категорії "Найкраще відео"

Кліп українського режисера Тані Муїньо на пісню Montero (Call Me By Your Name) репера Lil Nas X отримав нагороду MTV Europe Music Awards 2021.

Фото: Укрінформ

Про це повідомляється на сайті премії, передає Укрінформ. Кліп Муїьо визнано переможцем у категорії "Найкраще відео". На цей час кліп на хостингу Ютуб переглянули понад 390 мільйонів разів. Церемонія нагородження MTV Europe Music Awards 2021 відбулася 14 листопада у Будапешті. Цього року "Найкращим виконавцем" став Ед Ширан, а його композиція Bad Habits перемогла в номінації "Найкраща пісня". Як повідомлялося, Таня Муїньо - український кліпмейкер, дизайнер, стиліст, фотограф і режисер. Відома роботою над кліпами таких популярних виконавців, як Monatik, Время и Стекло, NK, Мішель Андраде та інших. Вона є рекордсменкою за кількістю нагород у номінації "Найкращий відеокліп" щорічної української премії YUNA. У вересні її кліп на пісню Montero (Call Me By Your Name) репера Lil Nas X отримав три нагороди премії MTV Video Music Awards 2021 - у номінаціях "Відео року", "Найкраща режисура" та "Найкращі візуальні ефекти". Читайте також: Кліп української режисерки отримав три нагороди на MTV Video Music Awards

