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Кліп українки став найкращим відео на MTV Europe Music Awards 2021

Кліп Муїьо визнано переможцем у категорії "Найкраще відео"
Кліп українського режисера Тані Муїньо на пісню Montero (Call Me By Your Name) репера Lil Nas X отримав нагороду MTV Europe Music Awards 2021.
Кліп українки став найкращим відео на MTV Europe Music Awards 2021 Фото: Укрінформ

Про це повідомляється на сайті премії, передає Укрінформ.

Кліп Муїьо визнано переможцем у категорії "Найкраще відео".

На цей час кліп на хостингу Ютуб переглянули понад 390 мільйонів разів.

Церемонія нагородження MTV Europe Music Awards 2021 відбулася 14 листопада у Будапешті. Цього року "Найкращим виконавцем" став Ед Ширан, а його композиція Bad Habits перемогла в номінації "Найкраща пісня".

Як повідомлялося, Таня Муїньо - український кліпмейкер, дизайнер, стиліст, фотограф і режисер. Відома роботою над кліпами таких популярних виконавців, як Monatik, Время и Стекло, NK, Мішель Андраде та інших. Вона є рекордсменкою за кількістю нагород у номінації "Найкращий відеокліп" щорічної української премії YUNA.

У вересні її кліп на пісню Montero (Call Me By Your Name) репера Lil Nas X отримав три нагороди премії MTV Video Music Awards 2021 - у номінаціях "Відео року", "Найкраща режисура" та "Найкращі візуальні ефекти".

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15 11 2021 13:09
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