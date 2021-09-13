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Кліп української режисерки отримав три нагороди на MTV Video Music Awards

Кліп визнано переможцем у категоріях "Відео року", "Найкраща режисура" та "Найкращі візуальні ефекти"
Кліп української режисерки Таню Муіньо на пісню Montero (Call Me By Your Name) репера Lil Nas X отримав три нагороди премії MTV Video Music Awards 2021.
Кліп української режисерки отримав три нагороди на MTV Video Music Awards Tanu Muinio / Фото:Instagram
Про це повідомляється на сайті премії.
 
Як зазначається, кліп визнано переможцем у категоріях "Відео року", "Найкраща режисура" та "Найкращі візуальні ефекти".
 
Всього кліп боровся в п'яти номінаціях на MTV Music Video Awards 2021.
 
На момент написання новини кліп на YouTube переглянули понад 346 мільйонів разів.
 
 
Цього року "Найкращим виконавцем" став Джастін Бібер. Премію за "Найкращу пісню" отримала співачка Олівія Родріго за композицію Drivers License.
 
Як повідомлялося, Таню Муіньо - українська кліпмейкерка, дизайнерка, стилістка, фотограф і режисерка. Відома своєю роботою над кліпами популярних виконавців: Monatik, Время и Стекло, NK, Мішель Андраде та інших. Вона є рекордсменкою за кількістю нагород у номінації "Найкращий відеокліп" щорічної української премії YUNA.
 
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13 09 2021 15:19
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