Кличко показав, як дрони дезінфікують Київ
Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Місто використовує для дезінфекції безпілотні технології – дрони. Таку технологію вже протестували на сміттєспалювальному заводі "Енергія" та в Київпастрансі. Технологія мінімізує контакт людей з місцями ймовірного потрапляння вірусу. Ефективніше покриває площу обробки, економить час на неї", - сказав Кличко.
Кличко додав, що для санобробки місто залучає дрони, які зазвичай працюють в сільському господарстві для внесення пестицидів на полях.
"Сьогодні вони задіяні для дезінфекції промислових територій у місті. Для цього ми використовуємо дрони української компанії DroneUA, яка надає їх безкоштовно", - повідомив міський голова Києва.
Також Кличко на пресконференції показав відео, як відбувається така дезінфекція з повітря.
Також він зазначив, що комунальні підприємства міста продовжують миття та дезінфекцію вулиць столиці в посиленому режимі.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 4 травня в Україні 12331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало.
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