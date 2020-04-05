Кличко показав, як дрони дезінфікують Київ

"Сьогодні вони задіяні для дезінфекції промислових територій у місті. Для цього ми використовуємо дрони української компанії DroneUA, яка надає їх безкоштовно"

Київ використовує для дезінфекції міських об’єктів безпілотні літальні апарати - дрони.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Місто використовує для дезінфекції безпілотні технології – дрони. Таку технологію вже протестували на сміттєспалювальному заводі "Енергія" та в Київпастрансі. Технологія мінімізує контакт людей з місцями ймовірного потрапляння вірусу. Ефективніше покриває площу обробки, економить час на неї", - сказав Кличко.

Кличко додав, що для санобробки місто залучає дрони, які зазвичай працюють в сільському господарстві для внесення пестицидів на полях.

"Сьогодні вони задіяні для дезінфекції промислових територій у місті. Для цього ми використовуємо дрони української компанії DroneUA, яка надає їх безкоштовно", - повідомив міський голова Києва.

Також Кличко на пресконференції показав відео, як відбувається така дезінфекція з повітря.

Також він зазначив, що комунальні підприємства міста продовжують миття та дезінфекцію вулиць столиці в посиленому режимі.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 4 травня в Україні 12331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало.