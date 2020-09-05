Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕО

Компанія DJI показала промисловий дрон, здатний працювати без підзарядки майже годину

На квадрокоптер Matrice 300 RTK можна встановити камери, відео передається на відстані до 15 кілометрів
Китайська компанія DJI представила свій флагманський дрон Matrice 300 RTK — це квадрокоптер, здатний проводити у повітрі без підзарядки 55 хвилин (без вантажу).
Компанія DJI показала промисловий дрон, здатний працювати без підзарядки майже годину Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у презентації компанії, пише "Громадське".

Безпілотник може взяти до 2,7 кілограма корисного вантажу, в такому випадку його максимальна тривалість польоту зменшиться до 31 хвилини. Це значно більше, ніж середня тривалість польотів дронів у цьому сегменті, яка складає 20-30 хвилин.

На квадрокоптер Matrice 300 RTK можна встановити камери, відео передається на відстані до 15 кілометрів. Загалом апарат має три підвіси для обладнання. З однією камерою дрон може перебувати у повітрі 43-48 хвилин.

Безпілотник має два акумулятори, тому можна його посадити і змінити акумулятор, не виключаючи сам апарат.

Також дрон має датчики перешкод, які виявляють перепони на відстані 30-40 метрів і попередять про це оператора або ж самі змінять траєкторію польоту.

Апарат важить 6,3 кілограма, його конструкція частково складається - лише плечі, а не опори. Matrice 300 RTK надійде у продаж у другій половині 2020 року, але його ціна поки не називається.

Нагадаємо, що у Японії планують видавати права користувачам дронів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 05 2020 10:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.