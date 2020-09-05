Компанія DJI показала промисловий дрон, здатний працювати без підзарядки майже годину
Про це йдеться у презентації компанії, пише "Громадське".
Безпілотник може взяти до 2,7 кілограма корисного вантажу, в такому випадку його максимальна тривалість польоту зменшиться до 31 хвилини. Це значно більше, ніж середня тривалість польотів дронів у цьому сегменті, яка складає 20-30 хвилин.
На квадрокоптер Matrice 300 RTK можна встановити камери, відео передається на відстані до 15 кілометрів. Загалом апарат має три підвіси для обладнання. З однією камерою дрон може перебувати у повітрі 43-48 хвилин.
Безпілотник має два акумулятори, тому можна його посадити і змінити акумулятор, не виключаючи сам апарат.
Також дрон має датчики перешкод, які виявляють перепони на відстані 30-40 метрів і попередять про це оператора або ж самі змінять траєкторію польоту.
Апарат важить 6,3 кілограма, його конструкція частково складається - лише плечі, а не опори. Matrice 300 RTK надійде у продаж у другій половині 2020 року, але його ціна поки не називається.
Нагадаємо, що у Японії планують видавати права користувачам дронів
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Окуляри-термометр" - у Китаї створили новий пристрій для скринінгу
- ВІДЕО NASA показало, як танули льодовики на Землі упродовж 16 років
- ВІДЕО У NASA показали вертоліт для дослідження Марсу
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею