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Корабель Crew Dragon-2 стартує до Міжнародної космічної станції

Запуск корабля Crew Dragon-2 за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 буде здійснено о 12:49 за Києвом
Багаторазовий космічний корабель Crew Dragon-2 компанії SpaceX стартує до Міжнародної космічної станції вже сьогодні, 23 квітня.
Корабель Crew Dragon-2 стартує до Міжнародної космічної станції Фото: twitter.com/SpaceX

Як передає "Укрінформ", пряму трансляцію запуску можна спостерігати на сайті NASA.

Запуск корабля Crew Dragon-2 за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 буде здійснено о 12:49 за Києвом зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида.

До складу екіпажу входять представники трьох космічних агентств - астронавти NASA Меган Макартур і Шейн Кімбро, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде.

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23 04 2021 10:57
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