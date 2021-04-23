ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОБагаторазовий космічний корабель Crew Dragon-2 компанії SpaceX стартує до Міжнародної космічної станції вже сьогодні, 23 квітня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Корабель Crew Dragon-2 стартує до Міжнародної космічної станції
Запуск корабля Crew Dragon-2 за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 буде здійснено о 12:49 за Києвом
Фото: twitter.com/SpaceX
Як передає "Укрінформ", пряму трансляцію запуску можна спостерігати на сайті NASA.
Запуск корабля Crew Dragon-2 за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 буде здійснено о 12:49 за Києвом зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида.
До складу екіпажу входять представники трьох космічних агентств - астронавти NASA Меган Макартур і Шейн Кімбро, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде.
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23 04 2021 10:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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