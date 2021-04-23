Корабель Crew Dragon-2 стартує до Міжнародної космічної станції Запуск корабля Crew Dragon-2 за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 буде здійснено о 12:49 за Києвом

Багаторазовий космічний корабель Crew Dragon-2 компанії SpaceX стартує до Міжнародної космічної станції вже сьогодні, 23 квітня.

Фото: twitter.com/SpaceX

Як передає "Укрінформ", пряму трансляцію запуску можна спостерігати на сайті NASA. Запуск корабля Crew Dragon-2 за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 буде здійснено о 12:49 за Києвом зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида. До складу екіпажу входять представники трьох космічних агентств - астронавти NASA Меган Макартур і Шейн Кімбро, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде. Читайте також: NASA та SpaceX планують запустити наступного корабля Crew Dragon до МКС не раніше 20 квітня

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