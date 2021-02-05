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Корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами повернувся на Землю

Приводнення корабля з чотирма астронавтами на борту - американцями Майклом Хопкінсом, Віктором Гловером, Шеннон Уокер і японцем Соїті Ногуті сталося поблизу узбережжя штату Флорида в Мексиканській затоці о 02:57 за місцевим часом (09:57 за Києвом)
Американський космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX з екіпажем з чотирьох астронавтів повернувся на Землю. Корабель успішно приводнився в Атлантичний океан.
Корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами повернувся на Землю Фото: Укрінформ
Трансляцію прибуття корабля веде американське космічне агентство NASA, повідомляє РБК-Україна.

Приводнення корабля з чотирма астронавтами на борту - американцями Майклом Хопкінсом, Віктором Гловером, Шеннон Уокер і японцем Соїті Ногуті сталося поблизу узбережжя штату Флорида в Мексиканській затоці о 02:57 за місцевим часом (09:57 за Києвом).
 
 
Минулого року корабель Crew Dragon компанії SpaceX вперше доставив людей на МКС. Crew Dragon доставив на космічну станцію астронавтів.
 
Корабель Crew Dragon прилетів на МКС в листопаді минулого року. Серед членів екіпажу були американці Майкл Хопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Уолкер, а також японець Соїті Ногуті. В кінці квітня їм на зміну прилетів інший Crew Dragon з екіпажем з американців Шейна Кімброу і Меган МакАртур, японця Акіхіко Хосіде і француза Тома Песке.
 
Як писало РБК-Україна, раніше космічний корабель Crew Dragon благополучно відстикувався від Міжнародної космічної станції
 
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02 05 2021 11:31
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