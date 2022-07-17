Космічна "вантажівка" Dragon доставила на орбіту обладнання для лабораторії

Автоматична капсула SpaceX Dragon здійснила успішну стиковку з МКС та в рамках уже 25-ї вантажної місії цієї серії доставила 2630 кілограмів обладнання для космічної орбітальної лабораторії.

Про це йдеться на сторінках американського видання "Space".

"Вантажна капсула SpaceX Dragon пристикувалася до Міжнародної космічної станції (МКС) у суботу 16 липня, та доставила більше 5800 фунтів (2630 кілограмів) обладнання для орбітальної лабораторії. Автоматичний корабель Dragon був запущений за допомогою двоступеневої ракети Falcon 9 в ніч проти 14 липня з космічного центру NASA у Флориді. Ракета Falcon 9 доставила капсулу Dragon на низьку орбіту землі, після чого перший ступінь цієї ракети повернувся та здійснив успішну посадку на безпілотному кораблі SpaceX Shortfall of Gravitas", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, стиковка капсули Dragon з МКС відбулася на висоті близько 430 кілометрів над поверхнею землі. Ця місія стала 25-ю операцією із доставлення вантажів на МКС. Перші такі постачання були здійснені у 2012 році. Цього року за програмою NASA до МКС були доставлені три вантажні капсули.