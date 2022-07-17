RSS
ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕО

Космічна "вантажівка" Dragon доставила на орбіту обладнання для лабораторії

Вантажна капсула SpaceX Dragon пристикувалася до Міжнародної космічної станції (МКС) у суботу 16 липня, та доставила більше 5800 фунтів (2630 кілограмів) обладнання для орбітальної лабораторії
Автоматична капсула SpaceX Dragon здійснила успішну стиковку з МКС та в рамках уже 25-ї вантажної місії цієї серії доставила 2630 кілограмів обладнання для космічної орбітальної лабораторії.
Космічна "вантажівка" Dragon доставила на орбіту обладнання для лабораторії Фото: Вікіпедія
Про це йдеться на сторінках американського видання "Space".
 
"Вантажна капсула SpaceX Dragon пристикувалася до Міжнародної космічної станції (МКС) у суботу 16 липня, та доставила більше 5800 фунтів (2630 кілограмів) обладнання для орбітальної лабораторії. Автоматичний корабель Dragon був запущений за допомогою двоступеневої ракети Falcon 9 в ніч проти 14 липня з космічного центру NASA у Флориді. Ракета Falcon 9 доставила капсулу Dragon на низьку орбіту землі, після чого перший ступінь цієї ракети повернувся та здійснив успішну посадку на безпілотному кораблі SpaceX Shortfall of Gravitas", - йдеться у повідомленні.
 
 
Як зазначається, стиковка капсули Dragon з МКС відбулася на висоті близько 430 кілометрів над поверхнею землі. Ця місія стала 25-ю операцією із доставлення вантажів на МКС. Перші такі постачання були здійснені у 2012 році. Цього року за програмою NASA до МКС були доставлені три вантажні капсули.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 07 2022 13:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.