ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОАмериканське космічне агентство NASA навмисно спрямувало космічний апарат в астероїд у рамках випробування захисту Землі від зіткнень з космічними тілами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети
Фото: NASA
Про це повідомляє Reuters.
"Космічний апарат DART, що належав NASA, в понеділок успішно врізався в далекий астероїд на гіперзвуковій швидкості під час випробування першої у світі планетарної оборонної системи, розробленої для запобігання потенційних зіткнень метеоритів із Землею", - вказується в повідомленні.
Як відзначається, це перша в історії спроба людства змінити траєкторію руху небесного тіла.
Сплановане зіткнення сталося через 10 місяців після запуску DART. Невеликий космічний апарат, обладнаний двома сонячними панелями, був завбільшки з продуктовий автомат, а розмір астероїда Діморф співрозмірний з футбольним полем.
За процесом можна було спостерігати в Ютубі NASA.
Наскільки вдало пройшов експеримент, учені визначать уже наступного тижня, коли стане зрозумілим, чи вдалося таким чином змінити курс астероїда.
Попри це представники NASA вже привітали результати випробування.
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27 09 2022 08:28 МЕДІА
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