Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети

Американське космічне агентство NASA навмисно спрямувало космічний апарат в астероїд у рамках випробування захисту Землі від зіткнень з космічними тілами.

"Космічний апарат DART, що належав NASA, в понеділок успішно врізався в далекий астероїд на гіперзвуковій швидкості під час випробування першої у світі планетарної оборонної системи, розробленої для запобігання потенційних зіткнень метеоритів із Землею", - вказується в повідомленні.

Як відзначається, це перша в історії спроба людства змінити траєкторію руху небесного тіла.

Сплановане зіткнення сталося через 10 місяців після запуску DART. Невеликий космічний апарат, обладнаний двома сонячними панелями, був завбільшки з продуктовий автомат, а розмір астероїда Діморф співрозмірний з футбольним полем.

За процесом можна було спостерігати в Ютубі NASA.

Наскільки вдало пройшов експеримент, учені визначать уже наступного тижня, коли стане зрозумілим, чи вдалося таким чином змінити курс астероїда.

Попри це представники NASA вже привітали результати випробування.