Кулеба: Україна та Молдова реанімували діалог з проблемних питань

Україна і Молдова реанімували діалог з проблемних питань. В рамках цього відновляться двосторонні консультації.

Про це на брифінгу за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Молдови Олегом Цулею заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, передає РБК - Україна.

Кулеба зазначив, що на зустрічі обговорили взаємодію в економічній сфері та торгівлі

"Я дуже радий, що нам вдалося домовитися з Олегом Цулею відновити... я би навіть сказав би - реанімувати засідання і консультації, присвячені тим проблемним питанням, які є в наших відносинах", - зазначив міністр.

Він уточнив, що мова йде про пакетну домовленість, яка включає питання Дністровської ГЕС і дороги Одеса-Рені.

Нагадаємо, що Польща, Литва та Україна заснували формат "Люблінський трикутник", який стане важливим елементом зміцнення центральної Європи та України як повноправного члена європейської та євроатлантичної родини народів.