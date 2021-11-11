ВІДЕОПівнічний схід Китаю накрив рекордний снігопад за понад останні 100 років. Внаслідок негоди одна людина загинула, а понад 5,6 тисячі - постраждали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай накрив рекордний снігопад: є загиблий та понад 5600 постраждалих
Це найвищий рівень снігопаду з 1905 року
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа" та BBC.
Зокрема, у місті Шеньян (столиця провінції Ляонін) середня кількість висоти снігового покрову досягла 51 см.
"Це найвищий рівень снігопаду з 1905 року", - зазначають у повідомленні.
За інформацією місцевих ЗМІ, у сусідній Внутрішній Монголії внаслідок хуртовини одна людина загинула і понад 5600 людей постраждали. Негода також спричинила збій у русі наземного та залізничного руху.
Дослідники-метеорологи міста повідомили, що хуртовина була надзвичайно випадковим та раптовим екстремальним погодним явищем.
Загалом у місті та північно-східному Китаї було випущено 27 червоних попереджень - це найвище попередження про хуртовини.
Разом з тим було зафіксовано хвилю холоду, що почалася в неділю, температура повітря різко знизилася на мінімум 14 градусів у деяких частинах північно-східного Китаю.
Місцева влада ввела в дію план екстреного реагування, підприємства всіх галузей посилили профілактичні та протиаварійні заходи, щоб забезпечити безперебійне функціонування міського господарства.
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11 11 2021 13:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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