Китай накрив рекордний снігопад: є загиблий та понад 5600 постраждалих

Це найвищий рівень снігопаду з 1905 року

Північний схід Китаю накрив рекордний снігопад за понад останні 100 років. Внаслідок негоди одна людина загинула, а понад 5,6 тисячі - постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа" та BBC.

Зокрема, у місті Шеньян (столиця провінції Ляонін) середня кількість висоти снігового покрову досягла 51 см.

"Це найвищий рівень снігопаду з 1905 року", - зазначають у повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, у сусідній Внутрішній Монголії внаслідок хуртовини одна людина загинула і понад 5600 людей постраждали. Негода також спричинила збій у русі наземного та залізничного руху.

Дослідники-метеорологи міста повідомили, що хуртовина була надзвичайно випадковим та раптовим екстремальним погодним явищем.

Загалом у місті та північно-східному Китаї було випущено 27 червоних попереджень - це найвище попередження про хуртовини.

Разом з тим було зафіксовано хвилю холоду, що почалася в неділю, температура повітря різко знизилася на мінімум 14 градусів у деяких частинах північно-східного Китаю.

Місцева влада ввела в дію план екстреного реагування, підприємства всіх галузей посилили профілактичні та протиаварійні заходи, щоб забезпечити безперебійне функціонування міського господарства.

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