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Китай накрив рекордний снігопад: є загиблий та понад 5600 постраждалих

Це найвищий рівень снігопаду з 1905 року
Північний схід Китаю накрив рекордний снігопад за понад останні 100 років. Внаслідок негоди одна людина загинула, а понад 5,6 тисячі - постраждали.
Китай накрив рекордний снігопад: є загиблий та понад 5600 постраждалих Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа" та BBC.
 
Зокрема, у місті Шеньян (столиця провінції Ляонін) середня кількість висоти снігового покрову досягла 51 см.
 
"Це найвищий рівень снігопаду з 1905 року", - зазначають у повідомленні.
 
За інформацією місцевих ЗМІ, у сусідній Внутрішній Монголії внаслідок хуртовини одна людина загинула і понад 5600 людей постраждали. Негода також спричинила збій у русі наземного та залізничного руху.
 
Дослідники-метеорологи міста повідомили, що хуртовина була надзвичайно випадковим та раптовим екстремальним погодним явищем.
 
Загалом у місті та північно-східному Китаї було випущено 27 червоних попереджень - це найвище попередження про хуртовини.
 
Разом з тим було зафіксовано хвилю холоду, що почалася в неділю, температура повітря різко знизилася на мінімум 14 градусів у деяких частинах північно-східного Китаю.
 
Місцева влада ввела в дію план екстреного реагування, підприємства всіх галузей посилили профілактичні та протиаварійні заходи, щоб забезпечити безперебійне функціонування міського господарства.
 

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11 11 2021 13:54
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