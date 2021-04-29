Китай запустив основний модуль національної космічної станції

Ракета-носій "Чанчжен-5B" ("Довгий похід", CZ-5) із основним модулем майбутньої китайської національної орбітальної станції була запущена цього четверга з космодрому "Веньчан" на острові Хайнань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC із посиланням на трансляцію, що велася на Ютубі.

Основний модуль станції, який отримав назву "Тяньхе", завдовжки 16,6 метра і максимальним діаметром 4,2 метра, - на сьогодні найбільший створений в Китаї космічний апарат.

Тут розташовуватиметься центр контролю і управління і основний житловий простір для екіпажу (близько 50 кубічних метрів), проводитимуться деякі наукові і технологічні експерименти.

Китайська орбітальна станція отримала назву "Тяньгун" ("небесний палац").

Нову станцію Китай збирається ввести в експлуатацію до 2022 року. Попередні станції - "Тяньгун-1" і "Тяньгун-2" - були випробувальні. Натомість нова повинна пропрацювати щонайменше десять років.

Зазначається, що нині єдиною космічною станцією на орбіті є Міжнародна космічна станція МКС, звідки Китай виключений.

Нагадаємо, що на Міжнародну космічну станцію прибув новий екіпаж