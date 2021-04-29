Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕО

Китай запустив основний модуль національної космічної станції

Китайська орбітальна станція отримала назву "Тяньгун"
Ракета-носій "Чанчжен-5B" ("Довгий похід", CZ-5) із основним модулем майбутньої китайської національної орбітальної станції була запущена цього четверга з космодрому "Веньчан" на острові Хайнань.
Китай запустив основний модуль національної космічної станції Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC із посиланням на трансляцію, що велася на Ютубі.

Основний модуль станції, який отримав назву "Тяньхе", завдовжки 16,6 метра і максимальним діаметром 4,2 метра, - на сьогодні найбільший створений в Китаї космічний апарат.

Тут розташовуватиметься центр контролю і управління і основний житловий простір для екіпажу (близько 50 кубічних метрів), проводитимуться деякі наукові і технологічні експерименти.

Китайська орбітальна станція отримала назву "Тяньгун" ("небесний палац").

Нову станцію Китай збирається ввести в експлуатацію до 2022 року. Попередні станції - "Тяньгун-1" і "Тяньгун-2" - були випробувальні. Натомість нова повинна пропрацювати щонайменше десять років.

Зазначається, що нині єдиною космічною станцією на орбіті є Міжнародна космічна станція МКС, звідки Китай виключений.

Нагадаємо, що на Міжнародну космічну станцію прибув новий екіпаж

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 04 2021 09:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
NASA розкрило перші дані про погоду на Марсі

NASA розкрило перші дані про погоду на Марсі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.