Китайський марсіанський зонд відправив на Землю "новорічне" селфі

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа.

Відео, опубліковане Китайським національним космічним управлінням (CNSA), показало, що двигун орбітального апарату потужністю 3000 ньютонів, двигун управління положенням та інші компоненти перебувають у хорошому стані.

China's Mars probe Tianwen-1 extended festival greetings to the Chinese people with stunning video footage captured by a camera on its orbiter to snap selfies above the red planet on Monday, the eve of the Chinese Lunar New Year

