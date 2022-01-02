Китайський марсіанський зонд відправив на Землю "новорічне" селфі
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа.
Відео, опубліковане Китайським національним космічним управлінням (CNSA), показало, що двигун орбітального апарату потужністю 3000 ньютонів, двигун управління положенням та інші компоненти перебувають у хорошому стані.
China's Mars probe Tianwen-1 extended festival greetings to the Chinese people with stunning video footage captured by a camera on its orbiter to snap selfies above the red planet on Monday, the eve of the Chinese Lunar New Year
https://t.co/6lCYTk7zEf
pic.twitter.com/GfSe3tBZEJ
— China Xinhua News (@XHNews)
На відео також можна побачити, як змінюється кут сонячного світла під час коригування положення апарату, як яскраво блищить на орбіті Марса державний прапор Китаю, а також видно крижану шапку на північному полюсі Червоної планети.
Станом на понеділок орбітальний апарат "Тяньвень-1" знаходиться на відстані близько 325 млн км від Землі.
Марсохід "Чжужун" пропрацював 255 марсіанських діб, і подолав загалом 1 524 метри на поверхні Червоної планети.
Як повідомляв Укрінформ, космічна місія "Тяньвень-1", що складається з орбітального апарату, посадкового модуля та марсоходу, стартувала з космодрому Веньчан 23 липня 2020 року.
15 травня 2021 року китайський марсохід здійснив успішну посадку на Марсі, тому КНР стала другою країною після США, яка може досліджувати цю планету безпосередньо.
Згідно з планом, марсохід "Чжужун" має розпочати пошуки ознак життя на Марсі.
За даними CNSA, з моменту свого запуску 23 липня 2020 року "Тяньвень-1" вже відправив назад 600 ГБ необроблених наукових даних.
"Тяньвень-1" незабаром відзначить свій перший рік на орбіті, оскільки він досягнув Марса 10 лютого минулого року.
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