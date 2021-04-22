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Ла Ліга: "Реал Мадрид" тимчасово очолив таблицю після перемоги над "Кадісом"

"Атлетико" матиме шанс повернути собі першу сходинку
Мадридський "Реал" виграв в гостях у "Кадіса" 3:0 в 31-му турі іспанської Прімери.
Ла Ліга: "Реал Мадрид" тимчасово очолив таблицю після перемоги над "Кадісом" Фото: AS

За "бланкос" відзначився Одріосола, дубль на рахунку Каріма Бензема, повідомляє "Укрінформ".

Після перемоги над "Кадісом" "Реал" вийшов на першу сходинку, але "матрасники" завтра зіграють з "Уескою" і зможуть повернути собі лідерство.

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22 04 2021 10:58
ТЕГИ: футбол, Реал
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