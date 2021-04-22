СПОРТ ВІДЕОМадридський "Реал" виграв в гостях у "Кадіса" 3:0 в 31-му турі іспанської Прімери.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ла Ліга: "Реал Мадрид" тимчасово очолив таблицю після перемоги над "Кадісом"
"Атлетико" матиме шанс повернути собі першу сходинку
Фото: AS
За "бланкос" відзначився Одріосола, дубль на рахунку Каріма Бензема, повідомляє "Укрінформ".
Після перемоги над "Кадісом" "Реал" вийшов на першу сходинку, але "матрасники" завтра зіграють з "Уескою" і зможуть повернути собі лідерство.
Нагадаємо, що учасники футбольної Суперліги поставили проект на паузу, від нього не відмовляються
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