Ла Ліга: "Реал Мадрид" тимчасово очолив таблицю після перемоги над "Кадісом"

Мадридський "Реал" виграв в гостях у "Кадіса" 3:0 в 31-му турі іспанської Прімери.

За "бланкос" відзначився Одріосола, дубль на рахунку Каріма Бензема, повідомляє "Укрінформ".

Після перемоги над "Кадісом" "Реал" вийшов на першу сходинку, але "матрасники" завтра зіграють з "Уескою" і зможуть повернути собі лідерство.

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