Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕО

Людство вперше "доторкнулось" до Сонця - зонд NASA пролетів через "корону"

Американський зонд Parker взяв зразки частинок, магнітних полів і надіслав фотографії
Вперше в історії людства космічний корабель торкнувся Сонця, пролетівши через його "корону" - верхні шари атмосфери зірки.
Людство вперше "доторкнулось" до Сонця - зонд NASA пролетів через "корону" Фото: nasa.gov

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляється на сайті NASA.

Американський зонд Parker взяв зразки частинок, магнітних полів і надіслав фотографії.

"Дотик до Сонця за допомогою сонячного зонда Parker Solar Probe - це монументальний момент для сонячної науки і справді видатний подвиг", – сказав Томас Зурбухен, помічник адміністратора Управління наукової місії у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні.

За його словами, це не тільки дасть глибше розуміння еволюції Сонця та його впливу на нашу сонячну систему, але допоможе знайти підхід більшій кількості зірок у решті Всесвіту.

У міру наближення до сонячної поверхні зонд Parker робить все нові та нові відкриття, недоступні для інших апаратів через відстань до зірки. Завдяки першому проходу через "корону" та новим прольотам у майбутньому вчені зможуть отримувати дані про явища, які неможливо вивчити здалеку.

На відміну від нашої планети, у Сонця немає твердої поверхні, але є атмосфера, що складається з частинок, пов'язаних з Сонцем гравітацією й магнітними силами.

Читайте також: Ракета SpaceX з астрофізичною лабораторією NASA стартувала на орбіту

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 12 2021 15:04
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.