Людство вперше "доторкнулось" до Сонця - зонд NASA пролетів через "корону"
Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляється на сайті NASA.
Американський зонд Parker взяв зразки частинок, магнітних полів і надіслав фотографії.
"Дотик до Сонця за допомогою сонячного зонда Parker Solar Probe - це монументальний момент для сонячної науки і справді видатний подвиг", – сказав Томас Зурбухен, помічник адміністратора Управління наукової місії у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні.
За його словами, це не тільки дасть глибше розуміння еволюції Сонця та його впливу на нашу сонячну систему, але допоможе знайти підхід більшій кількості зірок у решті Всесвіту.
У міру наближення до сонячної поверхні зонд Parker робить все нові та нові відкриття, недоступні для інших апаратів через відстань до зірки. Завдяки першому проходу через "корону" та новим прольотам у майбутньому вчені зможуть отримувати дані про явища, які неможливо вивчити здалеку.
На відміну від нашої планети, у Сонця немає твердої поверхні, але є атмосфера, що складається з частинок, пов'язаних з Сонцем гравітацією й магнітними силами.
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