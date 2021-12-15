Людство вперше "доторкнулось" до Сонця - зонд NASA пролетів через "корону"

Вперше в історії людства космічний корабель торкнувся Сонця, пролетівши через його "корону" - верхні шари атмосфери зірки.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляється на сайті NASA.

Американський зонд Parker взяв зразки частинок, магнітних полів і надіслав фотографії.

"Дотик до Сонця за допомогою сонячного зонда Parker Solar Probe - це монументальний момент для сонячної науки і справді видатний подвиг", – сказав Томас Зурбухен, помічник адміністратора Управління наукової місії у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні. За його словами, це не тільки дасть глибше розуміння еволюції Сонця та його впливу на нашу сонячну систему, але допоможе знайти підхід більшій кількості зірок у решті Всесвіту.

У міру наближення до сонячної поверхні зонд Parker робить все нові та нові відкриття, недоступні для інших апаратів через відстань до зірки. Завдяки першому проходу через "корону" та новим прольотам у майбутньому вчені зможуть отримувати дані про явища, які неможливо вивчити здалеку.

На відміну від нашої планети, у Сонця немає твердої поверхні, але є атмосфера, що складається з частинок, пов'язаних з Сонцем гравітацією й магнітними силами.

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