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Масштабна пожежа на складах під Одесою: гасіння ускладнював вітер

О 12:25 рятувальники ліквідували пожежу
У селі Нерубайске Одеського району рятувальники загасили масштабну пожежу на складах.
Масштабна пожежа на складах під Одесою: гасіння ускладнював вітер Фото: ДСНС
Про це повідомляє ДСНС Одеської області у Фейсбуці.
 
На місці працювали 84 рятувальники.
 
 
Гасіння пожежі ускладнювалось у зв'язку з поривчастим вітром та розповсюдженням вогню всередині панелей.
 
О 12:25 рятувальники ліквідували пожежу.
 
 
Як повідомлялося, у Рівному рятувальники ліквідували пожежу на трансформаторній підстанції, електропостачання відновлено у повному обсязі.
 
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01 08 2021 13:51
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