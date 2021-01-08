Масштабна пожежа на складах під Одесою: гасіння ускладнював вітер О 12:25 рятувальники ліквідували пожежу

У селі Нерубайске Одеського району рятувальники загасили масштабну пожежу на складах.

Фото: ДСНС

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