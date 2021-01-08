CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОУ селі Нерубайске Одеського району рятувальники загасили масштабну пожежу на складах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Масштабна пожежа на складах під Одесою: гасіння ускладнював вітер
О 12:25 рятувальники ліквідували пожежу
Фото: ДСНС
Про це повідомляє ДСНС Одеської області у Фейсбуці.
На місці працювали 84 рятувальники.
Гасіння пожежі ускладнювалось у зв'язку з поривчастим вітром та розповсюдженням вогню всередині панелей.
О 12:25 рятувальники ліквідували пожежу.
Як повідомлялося, у Рівному рятувальники ліквідували пожежу на трансформаторній підстанції, електропостачання відновлено у повному обсязі.
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01 08 2021 13:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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