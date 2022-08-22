ВІДЕОКомпанія долучилася до гри із вторинною переробкою та використовує фірмове сміття для створення ексклюзивної колекції ювелірних виробів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
McDonald's перетворює своє сміття на золоті прикраси
Особливо, коли ви стимулюєте людей викидати сміття у смітник — і цим вони отримують шанс повернути його як обмежену колекцію ювелірних виробів McDonald's
Фото:McDonald’s/TBWANeboko
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's запустила кампанію з переробки відходів, у рамках якої випустила прикраси зі сміття. Це стало можливим у колаборації з нідерландським ювелірним брендом De Vaal, повідомляє Adweek.
Так мережа ресторанів швидкого харчування представила лімітовану колекцію 14-каратного золота і позолочених прикрас, виготовлених зі сміття. Зокрема, сережки з контейнерів для соусу з-під картоплі фрі і кільце з коробки з-під Біг-Мака.
Також у ресторанах запустили 30-секундну рекламу Сміття та гламур. На кадрах ролика по червоній доріжці в оточенні папараці йдуть шанувальники фастфуду, які вирішили викинути своє сміття в особливу урну, щоб зрештою отримати золоту прикрасу.
"Перетворення, здавалося б, нікчемних предметів, які ви знаходите на вулицях, у цінні ювелірні вироби дуже підривне. Особливо, коли ви стимулюєте людей викидати сміття у смітник — і цим вони отримують шанс повернути його як обмежену колекцію ювелірних виробів McDonald's. Ось як ви заохочуєте хорошу поведінку!",- говорить Дарре ван Дейк, головний креативний директор TBWANeboko
Кампанія триватиме в Нідерландах до 12 вересня. Щоб взяти участь у конкурсі, клієнти повинні викинути своє сміття в спеціальний золотий контейнер у ресторанах-учасниках. Ті, хто це зробить, автоматично стають учасниками. Потім працівники ресторанів визначать переможців.
Нагадаємо, що це не перша кампанія McDonald's проти сміття, на початку цього року компанія встановлювала фірмові баки для побутових відходів, щоб спонукати клієнтів не кидати сміття на вулиці.
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22 08 2022 19:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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