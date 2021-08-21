Меркель обговорювала з Путіним Nord Stream 2 і домовленості зі США

Ми говорили і про економічні відносини двостороннього характеру, вони розвиваються, і у зв'язку з цим, звичайно, говорили про "Nord Stream 2". Я хотіла б підкреслити, що це не двосторонній російсько-німецький проєкт, але європейського характеру, оскільки в ньому беруть участь і інші підприємства з інших країн

Канцлер ФРН Ангела Меркель повідомила, що обговорила з президентом РФ Володимиром Путіним "Nord Stream 2" і домовленості з США щодо цього проєкту.

Про це Меркель заявила під час спільної пресконференції після переговорів.

"Ми говорили і про економічні відносини двостороннього характеру, вони розвиваються, і у зв'язку з цим, звичайно, говорили про "Nord Stream 2". Я хотіла б підкреслити, що це не двосторонній російсько-німецький проєкт, але європейського характеру, оскільки в ньому беруть участь і інші підприємства з інших країн", - сказала Меркель.

Вона додала, що в ході зустрічі йшлося і про документ, укладений між США і ФРН, і про призначення спецпредставником кабміну Німеччини щодо транзиту газу в Україну Георга Вальдерзеє.

"Ми з президентом обговорили те, що Вальдерзеє буде дуже досвідченим перемовником, щодо транзиту газу в Україну і після 2024 року. І ми несемо тут певну відповідальність, попри всі економічні аспекти, які потрібно враховувати", - підкреслила Меркель.

Своєю чергою Путін заявив, що запевнив канцлера в тому, що Росія повністю виконає свої зобов'язання щодо транзитного контракту з Україною, "навіть після того, як вона (Меркель, - ред.) залишить свій пост федерального канцлера".

Переговори Меркель і Путіна в Москві тривали 20 серпня майже три години. Обговорювалися Мінські домовленості, ситуація в Білорусі, відносини Росії і Німеччини, коронавірус, ситуація в Афганістані, Сирії, Лівії та інші теми.

До цього канцлер Німеччини відвідувала РФ в січні 2020 року.

Вальдерзеє вже виконував обов'язки уповноваженого уряду ФРН з питань транзиту газу через Україну у 2019 році, коли проходили переговори щодо продовження контракту про транзит.

У липні США і Німеччина досягли угоди про врегулювання спору щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". Домовленість передбачає, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проєкту "Nord Stream 2", проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який закінчується наприкінці 2024 року.

"Nord Stream 2" - російський газопровід, який будується в обхід України. Його прокладають по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Єдиним акціонером проєкту є ВАТ "Газпром".