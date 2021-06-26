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"Мілуокі" переміг "Атланту" і зрівняв рахунок в півфіналі плей-офф НБА

Наступний матч в серії зіграють 28 червня
У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбувся черговий матч 1/2 фіналу плей-офф.
"Мілуокі" переміг "Атланту" і зрівняв рахунок в півфіналі плей-офф НБА Греція, Афіни. 21 квітня відбувся третій матч ¼ фіналу чоловічої баскетбольної Євроліги. Грецький "Олімпіакос" переміг іспанський "Реал". Фото: АFР

"Мілуокі Бакс" на своєму майданчику обіграв "Атланту Хокс" - 125:91 і зрівняв рахунок у серії до чотирьох перемог - 1:1, передає "Укрінформ".

Наступний матч в серії зіграють 28 червня.

В іншій півфінальній серії грають "Лос-Анджелес Кліпперс" і "Фінікс Санс". Рахунок у серії - 2:1 на користь "Фінікса".

Нагадаємо, що помер колишній баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" Елджін Бейлор. Легенді НБА було 86 років.

 
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26 06 2021 11:58
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