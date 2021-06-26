СПОРТ ВІДЕОУ північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбувся черговий матч 1/2 фіналу плей-офф.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Мілуокі" переміг "Атланту" і зрівняв рахунок в півфіналі плей-офф НБА
Наступний матч в серії зіграють 28 червня
Греція, Афіни. 21 квітня відбувся третій матч ¼ фіналу чоловічої баскетбольної Євроліги. Грецький "Олімпіакос" переміг іспанський "Реал". Фото: АFР
"Мілуокі Бакс" на своєму майданчику обіграв "Атланту Хокс" - 125:91 і зрівняв рахунок у серії до чотирьох перемог - 1:1, передає "Укрінформ".
Наступний матч в серії зіграють 28 червня.
В іншій півфінальній серії грають "Лос-Анджелес Кліпперс" і "Фінікс Санс". Рахунок у серії - 2:1 на користь "Фінікса".
Нагадаємо, що помер колишній баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" Елджін Бейлор. Легенді НБА було 86 років.
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