"Мілуокі" переміг "Атланту" і зрівняв рахунок в півфіналі плей-офф НБА

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбувся черговий матч 1/2 фіналу плей-офф.

"Мілуокі Бакс" на своєму майданчику обіграв "Атланту Хокс" - 125:91 і зрівняв рахунок у серії до чотирьох перемог - 1:1, передає "Укрінформ".

Наступний матч в серії зіграють 28 червня.

В іншій півфінальній серії грають "Лос-Анджелес Кліпперс" і "Фінікс Санс". Рахунок у серії - 2:1 на користь "Фінікса".

Нагадаємо, що помер колишній баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" Елджін Бейлор. Легенді НБА було 86 років.