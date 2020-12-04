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Міністр оборони привітав працівників ракетно-космічної галузі з професійним святом

"Сьогодні науковці та працівники галузі виконують важливі стратегічні завдання, створюють сучасну ракетно-космічну техніку, впроваджують високі технології"
Міністр оборони Андрій Таран переконаний, що Україна може пишатися досягненнями у сфері ракетобудування, а працівники галузі виконують важливі стратегічні завдання, які зміцнюють обороноздатність України.
Міністр оборони привітав працівників ракетно-космічної галузі з професійним святом ukrinform.ua/

На цьому він наголосив у вітальному слові з нагоди Дня працівників ракетно-космічної галузі України, повідомляє пресслужба Міноборони, передає УКРІНФОРМ.

"Сьогодні науковці та працівники галузі виконують важливі стратегічні завдання, створюють сучасну ракетно-космічну техніку, впроваджують високі технології. Тривалий час підприємства ракетно-космічної галузі тісно співпрацюють з Міністерством оборони України в рамках виконання державних контрактів за державним оборонним замовленням, таким чином роблять вагомий внесок у справу підвищення обороноздатності держави", - йдеться у вітанні.

Міністр побажав працівникам і ветеранам галузі міцного здоров’я, миру та подальших звершень у забезпеченні Збройних Сил України сучасними високотехнологічними зразками озброєння.

Нагадайте, що Міністерство оборони України уклало контракт на постачання другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin.

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12 04 2020 15:00
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