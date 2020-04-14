ЗДОРОВ'Я ВІДЕОДотримання правил карантину та самоізоляція - серед найдієвіших способів уберегтися від інфікування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов та лікарі-інфекціоністи звернулися до українців з проханням
Прохання не ставитися легковажно до коронавірусної хвороби і не піддаватися хибному відчуттю безпеки
Фото: МОЗ
“Нам дуже хочеться, щоб вам не довелося познайомитися з нами в інфекційних лікарнях. Будьте здорові! Бережіть себе!” - закликали медики.
Джерело: офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
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