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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов та лікарі-інфекціоністи звернулися до українців з проханням

Прохання не ставитися легковажно до коронавірусної хвороби і не піддаватися хибному відчуттю безпеки
Дотримання правил карантину та самоізоляція - серед найдієвіших способів уберегтися від інфікування.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов та лікарі-інфекціоністи звернулися до українців з проханням Фото: МОЗ

“Нам дуже хочеться, щоб вам не довелося познайомитися з нами в інфекційних лікарнях. Будьте здорові! Бережіть себе!” - закликали медики.

Джерело: офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

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14 04 2020 14:50
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