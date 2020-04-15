ВІДЕОМаксим Степанов звернувся до українців із зверненням залишатися вдома на час Великодніх свят.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до українців
“Ми не можемо втручатись у справи церкви, але можемо просити вас залишатись вдома, навіть на Великдень”
Фото: МОЗ
Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine
Нагадаэмо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.
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