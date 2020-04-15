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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до українців

“Ми не можемо втручатись у справи церкви, але можемо просити вас залишатись вдома, навіть на Великдень”
Максим Степанов звернувся до українців із зверненням залишатися вдома на час Великодніх свят.
Міністр охорони здоров Фото: МОЗ

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаэмо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.

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15 04 2020 15:00
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