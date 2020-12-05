Міністр охорони здоров'я привітав медичних сестер та братів зі святом

Міністр озорони здоров'я Украъни Максим Степанов записав відео привітання зі міжнародним днем медичної сестри та медичного брата.

Зараз увага всього світу прикута до лікарів, але є люди, без яких б вони не змогли врятувати тисячі життів, - це медсестри та медбрати. Вони першими зустрічають пацієнтів на порозі лікарень. Асистують в операційних. Ночами сидять біля хворих. Забезпечують не тільки лікування, але й турботу.

Дякуємо вам за відповідальність та чуйні серця. Бережіть себе!

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало.