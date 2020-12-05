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Міністр охорони здоров'я привітав медичних сестер та братів зі святом

12 травня - Міжнародний день медичної сестри та медичного брата
Міністр озорони здоров'я Украъни Максим Степанов записав відео привітання зі міжнародним днем медичної сестри та медичного брата.
Міністр охорони здоров Фото: petrushki.net

Зараз увага всього світу прикута до лікарів, але є люди, без яких б вони не змогли врятувати тисячі життів,  - це медсестри та медбрати. Вони першими зустрічають пацієнтів на порозі лікарень. Асистують в операційних. Ночами сидять біля хворих. Забезпечують не тільки лікування, але й турботу.

Дякуємо вам за відповідальність та чуйні серця. Бережіть себе!

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало.

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12 05 2020 12:20
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