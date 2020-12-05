ЗДОРОВ'Я ВІДЕОМіністр озорони здоров'я Украъни Максим Степанов записав відео привітання зі міжнародним днем медичної сестри та медичного брата.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міністр охорони здоров'я привітав медичних сестер та братів зі святом
12 травня - Міжнародний день медичної сестри та медичного брата
Фото: petrushki.net
Зараз увага всього світу прикута до лікарів, але є люди, без яких б вони не змогли врятувати тисячі життів, - це медсестри та медбрати. Вони першими зустрічають пацієнтів на порозі лікарень. Асистують в операційних. Ночами сидять біля хворих. Забезпечують не тільки лікування, але й турботу.
Дякуємо вам за відповідальність та чуйні серця. Бережіть себе!
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 05 2020 12:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 12 травня
- ВІДЕО МОЗ опублікувало зворушливе відео-мотиватор
- ВІДЕО Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 4 травня
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
No articles