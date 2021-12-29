CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОМіністерство цифрової трансформації запустило у застосунку "Дія" бета-тест сповіщень про судові засідання, у яких користувач є учасником.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінцифри запустило в "Дії" бета-тест сповіщень про судові засідання
Тепер ви завжди будете попереджені завчасно про судові засідання, де ви є учасником: стягнення заборгованості банком чи комунальним підприємством без вашого відома або звернення родичів до суду про поділ спадкового майна, у якому ви є також спадкоємцем, тощо
Фото: з вільного доступу
Про це Мінцифри повідомляє у Фейсбуку.
"Тепер ви завжди будете попереджені завчасно про судові засідання, де ви є учасником: стягнення заборгованості банком чи комунальним підприємством без вашого відома або звернення родичів до суду про поділ спадкового майна, у якому ви є також спадкоємцем, тощо", - йдеться в дописі.
Як зазначається, сповіщення можна отримувати у мобільному додатаку "Дія", обравши відповідну опцію у налаштуваннях.
Послуга реалізована у співпраці з державними підприємствами, що належать до сфери управління ДСА - "Центр судових сервісів" та "Інформаційні судові системи".
Як повідомляв Укрінформ, застосунком "Дія" вже користуються понад 12 млн українців, через нього можна отримати 15 послуг та оформити дев'ять різних документів.
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29 12 2021 11:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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