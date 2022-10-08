CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОУнаслідок удару ЗСУ по мосту в районі Каховської ГЕС він став непридатним для використання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міст поблизу Каховської ГЕС став непридатним для використання після удару ЗСУ
Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве
Фото: ГУР МОУ
Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве", - зазначають в ОК.
Як повідомлялося, 8 серпня начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк поінформувала, що українські військові знову завдали ударів по Антонівському та Каховському мостах.
Після чергового удару ЗСУ по Антонівському мосту з Херсона почали вивозити родини військових рф, що перебували у місті.
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