Міст поблизу Каховської ГЕС став непридатним для використання після удару ЗСУ Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве

Унаслідок удару ЗСУ по мосту в районі Каховської ГЕС він став непридатним для використання.

Фото: ГУР МОУ

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Фейсбуці, передає Укрінформ. "Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве", - зазначають в ОК. Як повідомлялося, 8 серпня начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк поінформувала, що українські військові знову завдали ударів по Антонівському та Каховському мостах. Після чергового удару ЗСУ по Антонівському мосту з Херсона почали вивозити родини військових рф, що перебували у місті.

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