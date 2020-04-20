МОЗ: Спалах коронавірусу може виникнути на 5−10 день після Великодня
Про це 19 квітня в етері 1+1 заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає "Громадське".
Вона пояснила, що спалах може виникнути через те, що багато українців не дотримувалися карантину і пішли в церкви, де і могли заразитися коронавірусом. Таку ситуацію зі сплеском заражень медики спостерігають і після Вербної неділі.
"На думку епідеміологів, і вже є досвід певний, на п'ятий-десятий день від такого масового скупчення людей у певних храмах ми можемо очікувати зростання захворюваності… Ми можемо очікувати таку загрозу і через тиждень практично", — заявила вона.
Також, за її словами, недотримання карантину може вплинути на його продовження.
Нагадаємо, що Міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що громадський транспорт в Україні відновить роботу не раніше червня.
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