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МОЗ: Спалах коронавірусу може виникнути на 5−10 день після Великодня

"На думку епідеміологів, і вже є досвід певний, на п'ятий-десятий день від такого масового скупчення людей у певних храмах ми можемо очікувати зростання захворюваності… Ми можемо очікувати таку загрозу і через тиждень практично"
Спалах кількості випадків інфікування на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні може виникнути через п’ять-десять днів після Великодніх свят.
МОЗ: Спалах коронавірусу може виникнути на 5−10 день після Великодня Фото: МОЗ

Про це 19 квітня в етері 1+1 заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає "Громадське".

Вона пояснила, що спалах може виникнути через те, що багато українців не дотримувалися карантину і пішли в церкви, де і могли заразитися коронавірусом. Таку ситуацію зі сплеском заражень медики спостерігають і після Вербної неділі.

"На думку епідеміологів, і вже є досвід певний, на п'ятий-десятий день від такого масового скупчення людей у певних храмах ми можемо очікувати зростання захворюваності… Ми можемо очікувати таку загрозу і через тиждень практично", — заявила вона.

Також, за її словами, недотримання карантину може вплинути на його продовження.

Нагадаємо, що Міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що громадський транспорт в Україні відновить роботу не раніше червня.

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20 04 2020 13:00
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