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Миколаївську печеру-каменярню відкриють для відвідувачів

ечера, яку відкриють для туристів, розташована на території Миколаївського обласного яхт-клубу
У Миколаєві туристи вперше зможуть потрапити до місцевої карстової печери-каменярні, яку нині готують до відкриття.
Миколаївську печеру-каменярню відкриють для відвідувачів Фото: fox59.com

Про це йдеться в сюжеті "Суспільного Миколаїв", передає "Укрінформ".

Як розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міськради Олександр Герасіменя, в підземних порожнинах зміцнили стіни, перемички, вивезли сміття, провели світло.

Печера, яку відкриють для туристів, розташована на території Миколаївського обласного яхт-клубу. Орієнтовна площа дослідженої території - 250 квадратних метрів. Висота стелі - понад два метри. Однак місцями, щоб перейти з приміщення в приміщення, треба нахилятися.

Зазначається, що цей об’єкт до ладу приводили робочі управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. У ті порожнини, які ще досліджуються, відвідувачів не пускатимуть - небезпечно.

Не виключено, що печера - частина цілої підземної системи пустот. Коли тут почалися роботи з благоустрою та ремонту небезпечних ділянок, об’єкт оглядали археологи. Те, що знайшли, показали краєзнавцям.

За словами заступника директора Миколаївського обласного краєзнавчого музею Валерія Чернявського, найімовірніше це створена людьми каменярня, з неї добували матеріал для зведення міста Миколаєва. Серед знахідок - цвяхи і відповідний робочий інвентар.

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25 09 2020 17:37
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