На аукціоні продали перше у світі SMS-повідомлення за €107 тисяч

Перше у світі SMS-повідомлення, яке містило лише два слова, продали на аукціоні у Франції як NFT-токен за 107 тисяч євро (3,2 млн грн).

Про це повідомляє французький аукціонний дім Aguttes.

Перше SMS-повідомлення відправили 3 грудня 1992 року працівнику компанії Vodafone Річарду Джарвісу. Воно містило привітання на 15 знаків: "Merry Christmas" (З Різдвом Христовим).

Оператор мобільної мережі Vodafone заявив, що планує пожертвувати вторговані на продажу гроші Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців.

Більше про NFT

Це цифровий сертифікат, що підтверджує право його власника на володіння оригіналом якого-небудь твору мистецтва, як правило, сучасного, або об'єкта культури.

NFT побудовані на екосистемі блокчейну, у якій пріоритет віддається конфіденційності. Це означає, що контент доступний для перегляду тільки власникам цих NFT.

Ці токени стали надзвичайно популярними серед колекціонерів. У вигляді NFT на аукціоні продали твори мистецтва цього року за майже 70 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що найпершу сторінку з Вікіпедії, що містила лише два слова, продали на аукціоні як NFT-токен за 750 тисяч доларів.