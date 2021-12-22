На аукціоні продали перше у світі SMS-повідомлення за €107 тисяч
Про це повідомляє французький аукціонний дім Aguttes.
Перше SMS-повідомлення відправили 3 грудня 1992 року працівнику компанії Vodafone Річарду Джарвісу. Воно містило привітання на 15 знаків: "Merry Christmas" (З Різдвом Христовим).
Оператор мобільної мережі Vodafone заявив, що планує пожертвувати вторговані на продажу гроші Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців.
Більше про NFT
Це цифровий сертифікат, що підтверджує право його власника на володіння оригіналом якого-небудь твору мистецтва, як правило, сучасного, або об'єкта культури.
NFT побудовані на екосистемі блокчейну, у якій пріоритет віддається конфіденційності. Це означає, що контент доступний для перегляду тільки власникам цих NFT.
Ці токени стали надзвичайно популярними серед колекціонерів. У вигляді NFT на аукціоні продали твори мистецтва цього року за майже 70 мільйонів доларів.
Нагадаємо, що найпершу сторінку з Вікіпедії, що містила лише два слова, продали на аукціоні як NFT-токен за 750 тисяч доларів.
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