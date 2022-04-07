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На Донеччині росіяни обстріляли знімальну групу France 24

Робота над сюжетом журналістів французького телеканалу France 24 про роботу українських рятувальників на Донеччині була перервана обстрілом росіян. Під обстріл потрапили жителі, які прийшли по воду, підвезену надзвичайниками, наші хлопці та французькі журналісти
У Донецькій області російські агресори обстріляли знімальну групу французького телеканалу France 24.
На Донеччині росіяни обстріляли знімальну групу France 24 Фото: unian.ua
Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.
 
"Робота над сюжетом журналістів французького телеканалу France 24 про роботу українських рятувальників на Донеччині була перервана обстрілом росіян. Під обстріл потрапили жителі, які прийшли по воду, підвезену надзвичайниками, наші хлопці та французькі журналісти", - ідеться в повідомленні.
 

 

У ДСНС підкреслили, що кадри російського бомбардування журналісти з сюжету не вирізали.
 
"Тому можете подивитися, в яких умовах доводиться щодня працювати рятувальникам Донеччини", - зауважили в ДСНС.
 
За добу 3 липня у Донецькій області через російську агресію загинули 9 людей, 25 дістали поранення.
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04 07 2022 12:03
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