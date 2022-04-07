CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОУ Донецькій області російські агресори обстріляли знімальну групу французького телеканалу France 24.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донеччині росіяни обстріляли знімальну групу France 24
Робота над сюжетом журналістів французького телеканалу France 24 про роботу українських рятувальників на Донеччині була перервана обстрілом росіян. Під обстріл потрапили жителі, які прийшли по воду, підвезену надзвичайниками, наші хлопці та французькі журналісти
Фото: unian.ua
Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.
"Робота над сюжетом журналістів французького телеканалу France 24 про роботу українських рятувальників на Донеччині була перервана обстрілом росіян. Під обстріл потрапили жителі, які прийшли по воду, підвезену надзвичайниками, наші хлопці та французькі журналісти", - ідеться в повідомленні.
У ДСНС підкреслили, що кадри російського бомбардування журналісти з сюжету не вирізали.
"Тому можете подивитися, в яких умовах доводиться щодня працювати рятувальникам Донеччини", - зауважили в ДСНС.
За добу 3 липня у Донецькій області через російську агресію загинули 9 людей, 25 дістали поранення.
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