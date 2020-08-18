На Херсонщині монастир ХVІІІ століття показали з висоти пташиного польоту

Відновлення монастиря розпочалося на початку 90-х років минулого століття і триває донині

Віртуальні мандрівники отримали змогу побачити одну з туристичних локацій Херсонщини – Бізюків монастир – з висоти пташиного польоту.

Як передає Укрінформ, відповідне відео оприлюднила пресслужба Херсонської ОДА.

Зазначається, що Свято-Григорівський Бізюків чоловічий монастир має довгу та цікаву історію. У далекому 1782 році князь Григорій Олександрович Потьомкін на знак подяки ігумену Феодосію за допомогу, надану під час російсько-турецької війни, виділив землі під обитель для ченців.

У першій половині XIX століття земельна площа обителі становила вже понад 25 тисяч десятин. На її території налічувалося 70 капітальних споруд.

У 1918 році монастир було закрито та частково зруйновано, залишки цінностей пізніше вивезли нацистські загарбники.

До наших днів збереглися стіни з вежами, ворота, зимовий Покровський собор, трапезна, архієрейські палати, Спаська (а нині – Покровська) церква, фонтани та низка господарських будівель.

Нагадаємо, що на території хутора неподалік Риги створили новий туристичний об'єкт - велику мапу Латвії на лузі.