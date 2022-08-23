На маяку в Одесі розгорнули величезний прапор України

Зараз він майорить в Одесі, на флагштоку висотою в 50 метрів

Сьогодні в Одесі на Воронцовському маяку розгорнули 18-метровий прапор України.

Синьо-жовтий стяг в Одесі підняли з нагоди Дня Державного прапору України, повідомляє УНІАН.

Сьогодні на маяку розгорнуто жовто-блакитний стяг – найбільший прапор Одещини.

"Зараз він майорить в Одесі, на флагштоку висотою в 50 метрів", - йдеться у повідомлені. Ширина прапора – більше 5 метрів.

Як повідомила громадський діяч Наталя Мажарова, сьогодні Одеса перша серед всіх міст підняла прапор на честь Дня Державного прапору України.

"Традиційно прапор розташували на Воронцовському маяку - візитівці Одеси, на сході сонця. Довжина прапору 18 метрів", - зазначила Мажарова. Вона також оприлюднила у Facebook відповідні фото.

Нагадаємо, що найбільший прапор України підняли в Києві у 2021 році. Цьогоріч президент Володимир Зеленський також узяв участь в урочистому заході з нагоди Дня Державного прапора України.