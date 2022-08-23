CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОСьогодні в Одесі на Воронцовському маяку розгорнули 18-метровий прапор України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На маяку в Одесі розгорнули величезний прапор України
Зараз він майорить в Одесі, на флагштоку висотою в 50 метрів
Фото: Наталя Мажарова
Синьо-жовтий стяг в Одесі підняли з нагоди Дня Державного прапору України, повідомляє УНІАН.
Сьогодні на маяку розгорнуто жовто-блакитний стяг – найбільший прапор Одещини.
"Зараз він майорить в Одесі, на флагштоку висотою в 50 метрів", - йдеться у повідомлені. Ширина прапора – більше 5 метрів.
Як повідомила громадський діяч Наталя Мажарова, сьогодні Одеса перша серед всіх міст підняла прапор на честь Дня Державного прапору України.
"Традиційно прапор розташували на Воронцовському маяку - візитівці Одеси, на сході сонця. Довжина прапору 18 метрів", - зазначила Мажарова. Вона також оприлюднила у Facebook відповідні фото.
Нагадаємо, що найбільший прапор України підняли в Києві у 2021 році. Цьогоріч президент Володимир Зеленський також узяв участь в урочистому заході з нагоди Дня Державного прапора України.
День прапора України почали відзначати в 2004 році за наказом Леоніда Кучми, а сам державний прапор був затверджений в 1992 році. Синій колір символізує небо, а жовтий - пшеницю.
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23 08 2022 10:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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