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На перекритому мосту в Києві стались сутички з поліцією, є затримані

Двох протестуючих затримали
У Києві на мосту Метро сталась сутичка між правоохоронцями та протестуючими, які перекрили рух транспорту. В результаті затримали двох осіб.
На перекритому мосту в Києві стались сутички з поліцією, є затримані Фото : РБК - Україна

Про в коментарі РБК Україна повідомила прес-секретар Дніпровського районного управління поліції Києва Анна Шевчук.

Як вона зазначила, на місце події приїхали поліцейські, які намагались вести перемовини з протестуючими, але в ході цього між ними стався конфлікт.

"Двох найбільш активних активістів було відправлено до територіального відділу поліції", - розповіла вона.

Станом на зараз, рух на мосту відновлено. Але, як повідомили в поліції, правоохоронці та протестуючі лишаються на місці події.

Нагадаємо, що на мосту Метро, який знаходиться у Києві, люди перекрили дорогу. Наразі на мосту утворилась значна пробка.

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08 07 2020 12:40
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