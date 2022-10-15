RSS
CУСПІЛЬСТВО ВІДЕО

На Покрову у головному соборі Відня вперше відбулася літургія українською мовою

У столиці Австрії відбулися заходи вшанування захисників і захисниць України з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці.
На Покрову у головному соборі Відня вперше відбулася літургія українською мовою ФОТО: Укрінформ
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.
 
У рамках всесвітньої кампанії #DefendingUkraine українці та друзі нашої країни зібралися на головній площі Відня Гельденплатц ("Площа героїв"), утворивши символічне "коло оборони" навколо пам’ятника ерцгерцогу Карлу Австрійському. Цим символічним жестом було образно показано, як мужні українці на передовій захищають цінності всього цивілізованого світу.
 
 
Пізніше ввечері у головному храмі Відня – Соборі Святого Стефана (Штефансдом) – вперше в історії відбулася літургія українською мовою з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці та за мир в Україні.
 
 
Як відомо, День захисників і захисниць України – державне свято, що відзначається 14 жовтня. Започатковано 2014 року президентським указом під назвою День захисника України. 14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України.
 
Нагальна потреба у такому загальнодержавному святі особливо гостро постала після російської окупації Криму та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей. Безпрецедентні зразки мужності та відваги, виявлені нашими бійцями на передовій новітньої російсько-української війни, сотні відданих життів за Батьківщину потребували гідного вшанування з боку суспільства й держави.
 
Дата 14 жовтня вибрана не випадково: цього дня відзначається християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, а з 1999 року -і День українського козацтва.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 10 2022 14:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
До Дня захисника України. 10 цікавих фактів про тих, хто береже душу українського народу

До Дня захисника України. 10 цікавих фактів про тих, хто береже душу українського народу

Енергетики та споживачі справляються із наслідками обстрілів. Рецепт подолання проблем для тих, кому важко впоратися

Енергетики та споживачі справляються із наслідками обстрілів. Рецепт подолання проблем для тих, кому важко впоратися

Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс

Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс

Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер

Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер

Топ найкращих твитів про те, що вселилося в Ілона Маска. Втім, прокремлівські твіти мільярдера виявили вразливості інформполітики України

Топ найкращих твитів про те, що вселилося в Ілона Маска. Втім, прокремлівські твіти мільярдера виявили вразливості інформполітики України

Куп

Куп'янський напрям. Росіяни контратакували, аби бути розбитими вщент - Том Купер

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Мобілізовані росіяни попадуть на фронт швидше, ніж мало б бути. Просто їх нема кому навчати –Том Купер

Мобілізовані росіяни попадуть на фронт швидше, ніж мало б бути. Просто їх нема кому навчати –Том Купер

Україна покладається на свій дух, а росія на найманців. І це визначить результат війни - The Guardian

Україна покладається на свій дух, а росія на найманців. І це визначить результат війни - The Guardian

Чотирьохметрова хвиля до Босфору не дійде, Поділ та Троєщину не затопить. Як українські ЗМІ розігнали жахалочку від християнського письменника-монаха

Чотирьохметрова хвиля до Босфору не дійде, Поділ та Троєщину не затопить. Як українські ЗМІ розігнали жахалочку від християнського письменника-монаха

Успіх ЗСУ на Харківщині завдав психологічного удару росії. Але путін ще більше погрожує покарати Україну – Том Купер

Успіх ЗСУ на Харківщині завдав психологічного удару росії. Але путін ще більше погрожує покарати Україну – Том Купер

Долучаємося до мовного фронту. Кілька порад як швидко та безболісно перейти на українську

Долучаємося до мовного фронту. Кілька порад як швидко та безболісно перейти на українську

WELT: Як розпочався контрнаступ України – розповідь очевидця

WELT: Як розпочався контрнаступ України – розповідь очевидця

Кремлівські рупори закликають росію визнати серйозну поразку. Йо-майо - Шахназаров у Соловйова про американське кіно на русоТБ

Кремлівські рупори закликають росію визнати серйозну поразку. Йо-майо - Шахназаров у Соловйова про американське кіно на русоТБ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.