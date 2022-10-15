CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОУ столиці Австрії відбулися заходи вшанування захисників і захисниць України з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Покрову у головному соборі Відня вперше відбулася літургія українською мовою
ФОТО: Укрінформ
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.
У рамках всесвітньої кампанії #DefendingUkraine українці та друзі нашої країни зібралися на головній площі Відня Гельденплатц ("Площа героїв"), утворивши символічне "коло оборони" навколо пам’ятника ерцгерцогу Карлу Австрійському. Цим символічним жестом було образно показано, як мужні українці на передовій захищають цінності всього цивілізованого світу.
Пізніше ввечері у головному храмі Відня – Соборі Святого Стефана (Штефансдом) – вперше в історії відбулася літургія українською мовою з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці та за мир в Україні.
Як відомо, День захисників і захисниць України – державне свято, що відзначається 14 жовтня. Започатковано 2014 року президентським указом під назвою День захисника України. 14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України.
Нагальна потреба у такому загальнодержавному святі особливо гостро постала після російської окупації Криму та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей. Безпрецедентні зразки мужності та відваги, виявлені нашими бійцями на передовій новітньої російсько-української війни, сотні відданих життів за Батьківщину потребували гідного вшанування з боку суспільства й держави.
Дата 14 жовтня вибрана не випадково: цього дня відзначається християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, а з 1999 року -і День українського козацтва.
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15 10 2022 14:24 МЕДІА
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