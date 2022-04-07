CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОУ житловій башті Capital Towers в Москва-Сіті була пожежа, яка тривала деякий час. Пізніше повідомили, що її ліквідовано.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На верхніх поверхах однієї з башт у Москва-Сіті сталася пожежа
Фото: з вільного доступу
Про це розповів Інтерфаксу інформований співрозмовник, який зазначив, що даних про постраждалих не надходило, передає Укрінформ.
Прес-служба МНС Росії поширила інформацію, що в одній із веж Москва-Сіті горіли риштування.
Раніше мешканці міста поширили у соцмережах відео із чорними клубами диму над Capital Towers. Джерела повідомляли, що пожежа сталася на 55 поверсі.
Точні масштаби займання наразі невідомі.
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04 07 2022 10:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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