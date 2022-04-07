На верхніх поверхах однієї з башт у Москва-Сіті сталася пожежа

У житловій башті Capital Towers в Москва-Сіті була пожежа, яка тривала деякий час. Пізніше повідомили, що її ліквідовано.

Фото: з вільного доступу

Про це розповів Інтерфаксу інформований співрозмовник, який зазначив, що даних про постраждалих не надходило, передає Укрінформ. Прес-служба МНС Росії поширила інформацію, що в одній із веж Москва-Сіті горіли риштування. Раніше мешканці міста поширили у соцмережах відео із чорними клубами диму над Capital Towers. Джерела повідомляли, що пожежа сталася на 55 поверсі. Точні масштаби займання наразі невідомі.

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