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На верхніх поверхах однієї з башт у Москва-Сіті сталася пожежа

У житловій башті Capital Towers в Москва-Сіті була пожежа, яка тривала деякий час. Пізніше повідомили, що її ліквідовано.
На верхніх поверхах однієї з башт у Москва-Сіті сталася пожежа Фото: з вільного доступу
Про це розповів Інтерфаксу інформований співрозмовник, який зазначив, що даних про постраждалих не надходило, передає Укрінформ.
 

Прес-служба МНС Росії поширила інформацію, що в одній із веж Москва-Сіті горіли риштування.
 
Раніше мешканці міста поширили у соцмережах відео із чорними клубами диму над Capital Towers. Джерела повідомляли, що пожежа сталася на 55 поверсі.
 
Точні масштаби займання наразі невідомі.
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04 07 2022 10:24
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