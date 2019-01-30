На виході з суду у Миколаєві чоловік розстріляв подружжя, - ОНОВЛЕНО

Поліція затримала чоловіка, який покинув місце злочину на "Мерседесі Віто". Затриманий чоловік - син підозрюваного в убивстві, його зупинили біля Варварівського мосту в Миколаєві

На виході з Ленінського районного суду в Миколаєві чоловік розстріляв двох людей.

За словами очевидців чоловік і жінка вийшли з будівлі суду. В цей час по ним почав стріляти невідомий. Жінка загинула на місці, чоловік помер у кареті "швидкої", повідомляє видання "НикВести".



Фото: Поліція

Відомо, що стріляли з мисливського карабіна "Сайга". Зброя знаходиться на місці злочину, зазначає видання.



Фото: НикВести

В свою чергу речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив УП, що чоловіка, який розстріляв подружжя біля суду, поліцейські затримали.

За даними правоохоронців, зловмисник - місцевий мешканець.



Фото: Поліція

За словами Тракала наразі проводяться слідчі дії, на місці події знаходиться керівництво Миколаївського главку поліції. Попередня кваліфікація – стаття 115 частина 2 Кримінального кодексу України.

Оновлення. Стрілянина біля Ленінського райсуду Миколаєва, в результаті якої загинули двоє людей, пов'язана з розглядом спору в цьому суді між жителями Миколаєва та Одеси. Про це повідомив начальник слідчого відділу поліції Іван Виговський.

"Сьогодні відбулося судове засідання у цивільній справі про заборгованість, ще 2008 року, між миколаївцем і двома жителями Одеси. Рішення було прийнято на користь осіб, які подали цивільний позов. Після чого необхідно було сплатити певну суму збитку", - розповів поліцейський.

За словами Виговського, стрілець не визнає боргу, який суд зобов'язав його сплатити. Після судового засідання між учасниками виник конфлікт, під час якого чоловік зробив два постріли з рушниці.

Інформації про спільника стрільця на цей момент немає.

Поліція затримала чоловіка, який покинув місце злочину на "Мерседесі Віто". Затриманий чоловік - син підозрюваного в убивстві, його зупинили біля Варварівського мосту в Миколаєві. Патрульні чекають на слідчо-оперативну групу, щоб оглянути машину, чи є в ній зброя. Інформацію про затримання опублікував портал "Преступности.НЕТ" з посиланням на Виговського.

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