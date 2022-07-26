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На Житомирщині зняли фільм про Лесю Українку
Виробник документального фільму про життя видатної української поетеси Лесі Українки: Житомирський коледж культури та мистецтв ім. Івана Огієнка, Студія Photomagic, KoloDiy Production
Фото: з вільного доступу
Про це у Фейсбуці повідомила Новоград-Волинська міська рада.
"Виробник документального фільму про життя видатної української поетеси Лесі Українки: Житомирський коледж культури та мистецтв ім. Івана Огієнка, Студія Photomagic, KoloDiy Production", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що режисер-постановник, оператор-постановник та режисер монтажу документального фільму Богдан Голеня, звукорежисери Сергій Казміренко та Богдан Голеня, актори першого плану Анастасія Поварчук, Дарина Тишко, Антон Денисенко, Алла Кінлзерська, Надія Олейник та Олексій Горовой.
Українська письменниця, перекладачка, фольклористка, культурна діячка Леся Українка (справжнє ім'я – Лариса Петрівна Косач) народилася 25 лютого 1871 року у Звягелі (нинішній Новоград-Волинський). У місті функціонують літературно-меморіальний музей Лесі Українки та Музей родини Косачів.
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26 07 2022 14:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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