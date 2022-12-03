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CУСПІЛЬСТВО

Накопичення військ у Білорусі триває. Наєв розповів, чи є загрози наступу

03 грудня 2022, 17:21
Накопичення військ у Білорусі триває. Наєв розповів, чи є загрози наступу
Фото: РБК-Україна
У Білорусі триває накопичення союзного угрупування військ, проте наразі загрози повторного наступу немає.
Про це повідомляє Командування Об'єднаних сил ЗСУ.
 
"На сьогодні ситуація у Північній операційній зоні є контрольованою. Але на території Білорусі триває накопичення союзного угрупування військ", - сказав командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.
 
 
При цьому українські військові постійно відслідковують ситуацію та готують сили до адекватного реагування.
 
Наєв підкреслив, що наразі загрози з боку Білорусі ще немає. До того ж, робота, яку проводять українські бійці, має підвищити стійкість нашої оборони та адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози.
 
За його словами, у випадку зростання воєнної загрози, в залежності від її кількісного і якісного складу, передбачена допомога додаткових сил і засобів, якими посилить Генштаб ЗСУ.
 
ВСУСергій НаєвБілорусь

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