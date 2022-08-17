ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОАмериканське космічне агентство NASA почало переміщення до стартового майданчика ракети Space Launch System, яка вирушить у першу місію 29 серпня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
NASA готується до дебютного запуску гігантської американської місячної ракети
Місяць
Про це повідомляє Reuters.
Ракета заввишки 98 метрів нестиме порожню капсулу Orion, яку в майбутньому NASA планує використовувати для доставки астронавтів на Місяць. За планом, 29 серпня Space Launch System буде запущена у космос із капсулою Orion, облетить Місяць і через 42 дні повернеться на Землю.
Цей запуск є частиною місії Artemis – багатомільярдної програми NASA, метою якої є повернення людей на Місяць, аби попрактикуватися для проведення місій на Марс.
Нагадаємо, що нещодавно вчені виявили на Місяці западини з комфортною для людей температурою.
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