NASA готується до дебютного запуску гігантської американської місячної ракети

Американське космічне агентство NASA почало переміщення до стартового майданчика ракети Space Launch System, яка вирушить у першу місію 29 серпня.

Місяць

Про це повідомляє Reuters. Ракета заввишки 98 метрів нестиме порожню капсулу Orion, яку в майбутньому NASA планує використовувати для доставки астронавтів на Місяць. За планом, 29 серпня Space Launch System буде запущена у космос із капсулою Orion, облетить Місяць і через 42 дні повернеться на Землю. Цей запуск є частиною місії Artemis – багатомільярдної програми NASA, метою якої є повернення людей на Місяць, аби попрактикуватися для проведення місій на Марс. Нагадаємо, що нещодавно вчені виявили на Місяці западини з комфортною для людей температурою

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