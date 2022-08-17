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NASA готується до дебютного запуску гігантської американської місячної ракети

Американське космічне агентство NASA почало переміщення до стартового майданчика ракети Space Launch System, яка вирушить у першу місію 29 серпня.
NASA готується до дебютного запуску гігантської американської місячної ракети Місяць
Про це повідомляє Reuters.
 
Ракета заввишки 98 метрів нестиме порожню капсулу Orion, яку в майбутньому NASA планує використовувати для доставки астронавтів на Місяць. За планом, 29 серпня Space Launch System буде запущена у космос із капсулою Orion, облетить Місяць і через 42 дні повернеться на Землю.
 
 
Цей запуск є частиною місії Artemis – багатомільярдної програми NASA, метою якої є повернення людей на Місяць, аби попрактикуватися для проведення місій на Марс.
 
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17 08 2022 20:11
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