NASA показало, як танули льодовики на Землі упродовж 16 років
Про це йдеться на сторінці NASA в YouTube, зазначає "Укрінформ".
"Використовуючи найсучасніший лазерний інструмент для спостереження за Землею, який NASA коли-небудь запускала у космос, вчені здійснили точні, детальні вимірювання того, як змінилася висота льодовиків Гренландії та Антарктики за останні 16 років", - йдеться у повідомленні.
Результати дослідження дають уявлення про те, як змінюються полярні крижані аркуші, чітко демонструючи, що невеликі надходження льоду у Східній Антарктиді нівелюються великими втратами на Західній Антарктиді.
Вчені встановили, що чиста втрата льоду з Антарктиди разом із зменшенням льодовикового покриву Гренландії є причиною підвищення рівня моря в 0,55 дюйма (14 міліметрів) між 2003 та 2019 роками.
Нагадаємо, що через глобальне потепління Гренландія й Антарктика тануть у шість разів швидше, ніж у 1990-х
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