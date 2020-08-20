NASA зафіксувало аномалію у магнітному полі Землі

На думку вчених, подібна аномалія могла виникнути через нахил земної осі і рух розплавленої маси металів всередині зовнішнього ядра планети

Вчені NASA виявили Південно-Атлантичну аномалію у магнітному полі Землі, через яку можуть виходити з ладу бортові комп’ютери та порушуватись порядок отримання даних із супутників.

Про це повідомили в NASA, передає Укрінформ.

"Магнітне поле Землі діє як щит навколо планети, відображаючи і вловлюючи заряджені сонячні частинки. Але над Південною Америкою та південною частиною Атлантичного океану присутнє надзвичайно слабке поле, яке називається Південно-Атлантична аномалія, або SAA", - йдеться у публікації.

Як зазначається, новоутворена гігантська аномалія пропускає заряджені сонячні частинки до планети. В результаті цього можуть виходити з ладу комп'ютери, а також з'являються перешкоди у збиранні інформації з супутників. Це основна причина, з якої вчені NASA відстежують і вивчають аномалію.

Нині SAA не справляє видимого впливу на повсякденне життя жителів Землі. Однак нещодавні спостереження і прогнози засвідчують, що аномалія розширюється на захід і магнітне поле в цій зоні слабшає. Також зазначається про поділ аномалії на дві частини, що створює додаткові проблеми для супутників.

Нагадаємо, що марсіанський розвідувальний супутник від Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) показав сходження лавини на червоній планеті.