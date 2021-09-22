ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОНаціональна поліція разом з соціальною мережею Facebook запускає систему сповіщення, яка сприятиме розшуку зниклих дітей. Впровадження системи AMBER Alert відбувається у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацполіція та Facebook запускають систему сповіщень для розшуку дітей
У разі зникнення дитини Facebook поширить сповіщення AMBER серед користувачів соцмережі саме у тих зонах пошуку, де його/її бачили востаннє. Ці сповіщення включатимуть детальну інформацію та фотографію дитини. Користувачі соцмережі зможуть отримати всі деталі про зниклого/зниклу, а також поділитися ними з друзями на платформі
Фото: facebook
Про це повідомляє Управління комунікації Нацполіції.
"У разі зникнення дитини Facebook поширить сповіщення AMBER серед користувачів соцмережі саме у тих зонах пошуку, де його/її бачили востаннє. Ці сповіщення включатимуть детальну інформацію та фотографію дитини. Користувачі соцмережі зможуть отримати всі деталі про зниклого/зниклу, а також поділитися ними з друзями на платформі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Facebook підтримав ініціативу ювенальної та кіберполіції. З четверга система AMBER Alert стане ще одним інструментом у пошуку зниклих дітей.
Керівник відділу довіри та безпеки Facebook Емілі Вачер зазначила, що Україна стала 25-ю країною у світі, де компанія запускає цю систему.
"Коли зникає дитина, найважливіше, що ми можемо зробити, — якомога швидше поінформувати про це громадськість", - сказала вона.
Голова Національної поліції України Ігор Клименко закликав українців додати у список важливих повідомлень сервіс Facebook AMBER Alert.
"Цей цифровий інструмент, визначаючи ваше місцезнаходження, надсилає сповіщення про дітей, які зникли неподалік. Це момент об’єднання зусиль поліції та всієї Facebook-спільноти заради однієї мети – врятувати дитину від можливої небезпеки. Бо під час розшуку вирішальною може стати кожна хвилина", - наголосив Клименко.
Своєю чергою віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михйло Федоров зазначив, що за допомогою цифрового інструменту AMBER Alert користувачі Facebook у своїй стрічці новин зможуть побачити фотографію дитини та інформацію про те, куди можна звернутися, якщо вони її бачили. "Як показує світовий досвід, вчасне повідомлення про зникнення допомагає місцевій громаді активно долучитися до пошуку", - зауважив віцепрем’єр-міністр.
Як повідомлялося, раніше поліція розпочала спільний з оператором мобільного зв'язку Київстар проєкт "Пошук дітей".
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22 09 2021 14:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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