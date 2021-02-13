Науковці створили пристрій, який може перетворювати тепло тіла людини на електроенергію

Американські науковці з Університету Колорадо у Боулдері створили пристрій, який може перетворювати тепло тіла людини на електроенергію та підзаряджати невеликі пристрої - смарт-годинник чи фітнес-трекер.

Пристрій працює як звичайні термоелектричні генератори - використовує тепло, щоб генерувати електричну енергію, повідомляє "Громадське". Однак від інших він відрізняється своєю еластичністю: його можна носити як каблучку, браслет чи будь-яку іншу прикрасу, яка торкається шкіри людини.

"Кожен раз, коли ви використовуєте батарею, ви її розряджаєте, і, врешті-решт, вам доведеться її замінити. Наше термоелектричний пристрій добрий тим, що його можна носити постійно", - зазначають науковці.

За словами розробників пристрою, він може генерувати близько одного вольта енергії на кожен квадратний сантиметр шкіри людини. Якщо носити його як браслет під час пробіжки, коли тіло нагрівається від фізичних справ, пристрій зможе виробити приблизно 5 вольтів.

Потужність вироблення електрики можна збільшити додавши більше генераторів. Керівник дослідницької групи та доцент кафедри машинобудування Цзяньлян Сяо сказав, що пристрої можна додавати один до одного, як конструктор Lego.

Основою пристрою є еластичний матеріал поліамін. Раніше група науковців під керівництвом Сяо вже експериментувала зі створенням еластичної "електронної шкіри" з нього, тож минулі напрацювання використали у новому проєкті. Завдяки поліаміну пристрій може самовідновлюватись, він повністю переробляється та не вимагає підзарядки від мережі. У майбутньому науковці хочуть створити електроніку, яка працюватиме без необхідності підзарядки.

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