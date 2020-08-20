Навального госпіталізували з отруєнням
Про це повідомила в Twitter його прес-секретар Кіра Ярмиш, передає РБК - Україна.
За її словами, в лікарню викликали поліцію.
"Олексій досі без свідомості, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів", - написала вона.
Ярмиш припускає, що Навального отруїли чимось, підмішаним в чай.
"Це було єдине, що він пив з ранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всосався через гарячу рідину", - додала вона.
Агенство "Інтерфакс" пише, що в МОЗ Омської області підтвердили госпіталізацію Навального.
"Сьогодні в аеропорту Омська-Центральний здійснив екстрену посадку літак авіакомпанії S7, на борту якого знаходиться відомий блогер Олексій Навальний. Машиною швидкої допомоги його доставили в одну з лікарень міста. На даний момент Олексій Навальний знаходиться в реанімації, де йому проводять всі необхідні обстеження", - повідомили в прес-службі відомства.
Транспортна поліція повідомила, що перевіряє повідомлення, згідно з яким Навальний міг отруїтися в аеропорту Томська.
Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити понад 22 тисяч євро опозиціонеру Олексію Навальному за його домашній арешт. Суд визнав, що Навальний піддався переслідуванню як відомий політичний активіст.
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