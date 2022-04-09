Найбільшу в Україні маскувальну сітку спелели у Львові

2 208 метрів квадратних сітки лише за два дні! Цей подвиг зафіксували представники Національного реєстру рекордів України

У Львові встановили національний рекорд, виготовивши найбільшу в Україні маскувальну сітку площею 2 208 квадратних метрів.

Про це повідомляє у Телеграмі начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"2 208 метрів квадратних сітки лише за два дні! Цей подвиг зафіксували представники Національного реєстру рекордів України", - поінформував Козицький.

За його словами, до плетіння у Львівському палаці мистецтв долучились 2 059 людей. Наймолодшому учаснику акції – лише три тижні, найстаршому — 84 роки.







"Це не тільки національний рекорд, який усіх нас збадьорив. Це насамперед важлива допомога для наших воїнів, адже сітки, особливо сплетені руками, допомагають їм бути непомітними для окупантів", - наголосив очільник обладміністрації.

Він подякував Львівському обласному молодіжному центру й управлінню молоді та спорту Львівської ОВА за ідею і організацію, а також усім, хто долучився до роботи.