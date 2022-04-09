CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОУ Львові встановили національний рекорд, виготовивши найбільшу в Україні маскувальну сітку площею 2 208 квадратних метрів.
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Найбільшу в Україні маскувальну сітку спелели у Львові
2 208 метрів квадратних сітки лише за два дні! Цей подвиг зафіксували представники Національного реєстру рекордів України
Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official
Про це повідомляє у Телеграмі начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
"2 208 метрів квадратних сітки лише за два дні! Цей подвиг зафіксували представники Національного реєстру рекордів України", - поінформував Козицький.
За його словами, до плетіння у Львівському палаці мистецтв долучились 2 059 людей. Наймолодшому учаснику акції – лише три тижні, найстаршому — 84 роки.
"Це не тільки національний рекорд, який усіх нас збадьорив. Це насамперед важлива допомога для наших воїнів, адже сітки, особливо сплетені руками, допомагають їм бути непомітними для окупантів", - наголосив очільник обладміністрації.
Він подякував Львівському обласному молодіжному центру й управлінню молоді та спорту Львівської ОВА за ідею і організацію, а також усім, хто долучився до роботи.
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04 09 2022 20:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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