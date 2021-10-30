СПОРТ ВІДЕОВ матчах регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації "Сакраменто Кінгз" обіграли на виїзді "Нью-Орлеан Пеліканс" - 113:109, а "Торонто Репторс" перемогли вдома "Орландо Меджик" - 110:109.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБА: "Сакраменто" Леня і "Торонто" Михайлюка знову перемогли
Команди українців виграли по третьому матчу в сезоні
Фото: з вільних джерел
Центровий "Сакраменто" Олексій Лень провів на майданчику 16 хвилин, набрав 4 очки, зробив 4 підбирання і 2 блокшота, пише "Укрінформ".
Захисник "Торонто" Святослав Михайлюк провів на майданчику 6 хвилин, набрав 2 очки і зробив 2 перехоплення.
"Торонто Репторс" піднявся на 9-е місце турнірної таблиці Східної конференції НБА (3 перемоги в 6 матчах). "Сакраменто Кінгз" піднялися на 7-у позицію на Заході НБА.
Читайте також: Кросівки Майкла Джордана продали на аукціоні за рекордні $1,5 мільйона
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 10 2021 12:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Світоліна перемогла на турнірі WTA в Чикаго
- ВІДЕО Гравці зворушливо подякували Андрію Шевченку за спільну роботу в збірній
- ФОТО Україна провела національну паралімпійську збірну до Токіо
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
No articles