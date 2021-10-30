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НБА: "Сакраменто" Леня і "Торонто" Михайлюка знову перемогли

Команди українців виграли по третьому матчу в сезоні
В матчах регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації "Сакраменто Кінгз" обіграли на виїзді "Нью-Орлеан Пеліканс" - 113:109, а "Торонто Репторс" перемогли вдома "Орландо Меджик" - 110:109.
НБА: "Сакраменто" Леня і "Торонто" Михайлюка знову перемогли Фото: з вільних джерел

Центровий "Сакраменто" Олексій Лень провів на майданчику 16 хвилин, набрав 4 очки, зробив 4 підбирання і 2 блокшота, пише "Укрінформ".

Захисник "Торонто" Святослав Михайлюк провів на майданчику 6 хвилин, набрав 2 очки і зробив 2 перехоплення.

"Торонто Репторс" піднявся на 9-е місце турнірної таблиці Східної конференції НБА (3 перемоги в 6 матчах). "Сакраменто Кінгз" піднялися на 7-у позицію на Заході НБА.

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30 10 2021 12:06
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