СПОРТ ВІДЕОУ північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБА: "Торонто" із Ленем поступився "Новому Орлеану"
"Торонто" в п'ятому матчі в сезоні зазнав четвертої поразки
Фото: WGNO
"Торонто Репторс", за який виступає український центровий Олексій Лень, поступився на виїзді "Новому Орлеану" - 116:120, передає "Укрінформ".
Лень в цій зустрічі приніс своїй команді 2 очки.
"Торонто" в п'ятому матчі в сезоні зазнав четвертої поразки.
Результати інших поєдинків ігрового дня:
"Х'юстон" - "Сакраменто" - 102:94
"Індіана" - "Нью-Йорк" - 102:106
"Орландо" - "Оклахома-Сіті" - 99:108
"Філадельфія" - "Шарлотт" - 127:112
"Атланта" - "Клівленд" - 91:96.
Нагадаємо, що у листопаді "Торонто Репторс" підтвердив перехід українця Олексія Леня
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