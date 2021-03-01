Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ ВІДЕО

НБА: "Торонто" із Ленем поступився "Новому Орлеану"

"Торонто" в п'ятому матчі в сезоні зазнав четвертої поразки
У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.
НБА: "Торонто" із Ленем поступився "Новому Орлеану" Фото: WGNO

"Торонто Репторс", за який виступає український центровий Олексій Лень, поступився на виїзді "Новому Орлеану" - 116:120, передає "Укрінформ".

Лень в цій зустрічі приніс своїй команді 2 очки.

"Торонто" в п'ятому матчі в сезоні зазнав четвертої поразки.

Результати інших поєдинків ігрового дня:

"Х'юстон" - "Сакраменто" - 102:94

"Індіана" - "Нью-Йорк" - 102:106

"Орландо" - "Оклахома-Сіті" - 99:108

"Філадельфія" - "Шарлотт" - 127:112

"Атланта" - "Клівленд" - 91:96.

Нагадаємо, що у листопаді "Торонто Репторс" підтвердив перехід українця Олексія Леня

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 01 2021 11:26
ТЕГИ: баскетбол
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.