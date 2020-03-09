НБУ попередив про сплеск інфляції у разі значного підвищення мінімалки
Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає кореспондент РБК-Україна.
Як зазначив Сологуб, підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня до 5000 гривень не призведе до значного прискорення інфляції.
"Але коли ми побачимо, які саме параметри закладені в бюджет на наступний рік, будемо дивиться, як це буде впливати на інфляційні показники. Оскільки, як я розумію, судячи з публічних дискусій, все ще йде дискусія, як саме будуть виглядати параметри бюджету з точки зору мінімальної зарплати, тарифної сітки в держаному секторі, а також з точки зору дефіциту бюджету", - сказав він.
Заступник голови НБУ наголосив, що питання дефіциту бюджету буде коригуватися з Міжнародним валютним фондом.
"Ми знаємо, в Україні був приклад 2017 року, коли була значно підвищена мінімальна зарплата. Тобто можна робити якісь оцінки цього разу. Мова не йде про значне підвищення, як було 17-го року. Але після кризи і після того, як відновлюється споживчий попит, безумовно, деякий вплив на інфляційну ситуацію буде спостерігатися", - сказав він.
Нагадаємо, що мінімальна зарплата в Україні з 1 вересня 2020 року становить 5000 гривень. Це на 277 гривень (на 5,9%) більше, ніж було до цього.
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