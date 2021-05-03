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Не боїться висоти і глибини: Samsung представив "броньований" смартфон

Пристрій може пережити падіння з висоти у 1,5 метра та перебування на глибині в 1 метр впродовж 30 хвилин
Компанія Samsung представила новий смартфон Galaxy XCover 5, який може працювати у складних умовах.
Не боїться висоти і глибини: Samsung представив "броньований" смартфон Фото: 3D News

"Galaxy XCover 5 розроблений для праці у «складних робочих умовах». Незалежно від того, чи лежить він на підлозі заводу, чи знаходиться в умовах екстремальної спеки, дощу або снігу, він може працювати", - зазначив представник компанії Samsung Electronics Europe Марк Ноттон, пише "Укрінформ".

У компанії додали, що пристрій може пережити падіння з висоти у 1,5 метра та перебування на глибині в 1 метр впродовж 30 хвилин.

Сам смартфон має 13,5-сантиметровий дисплей та одну камеру у 16Мп на зворотній стороні. У середині пристрою встановлений процесор Exynos 850 та батарея з потужністю в 3 000 мегаампер за годину.

Операційна пам’ять дорівнює 4 Гб, а внутрішня може сягати 64 Гб.

Продажі смартфона, який буде доступний на кількох ринках Азії, Європи та Південної Америки, розпочнуться вже цього місяця.

Нагадаємо, що Samsung представив новий бюджетний 5G-смартфон

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05 03 2021 17:47
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