Не боїться висоти і глибини: Samsung представив "броньований" смартфон
"Galaxy XCover 5 розроблений для праці у «складних робочих умовах». Незалежно від того, чи лежить він на підлозі заводу, чи знаходиться в умовах екстремальної спеки, дощу або снігу, він може працювати", - зазначив представник компанії Samsung Electronics Europe Марк Ноттон, пише "Укрінформ".
У компанії додали, що пристрій може пережити падіння з висоти у 1,5 метра та перебування на глибині в 1 метр впродовж 30 хвилин.
Сам смартфон має 13,5-сантиметровий дисплей та одну камеру у 16Мп на зворотній стороні. У середині пристрою встановлений процесор Exynos 850 та батарея з потужністю в 3 000 мегаампер за годину.
Операційна пам’ять дорівнює 4 Гб, а внутрішня може сягати 64 Гб.
Продажі смартфона, який буде доступний на кількох ринках Азії, Європи та Південної Америки, розпочнуться вже цього місяця.
Нагадаємо, що Samsung представив новий бюджетний 5G-смартфон
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