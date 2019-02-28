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Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро

Постери були демонтовані зі станції
На станції київського метро ім. Тараса Шевченка увечері 27 лютого невідомі в масках Гоголя відновили виставку "Квантовий стрибок Шевченка".
Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро Фото: RFE/RL

Загалом з'явилося 10 постерів. З них 7 - ті ж, що були раніше - авторства художника Олександра Грехова, а ще 3 - нові образи Шевченка, які намалювали та виклали публічно користувачі соцмереж, повідомляє Hromadske.

Станом на ранок 28 лютого нові постери були демонтовані зі станції.

Нагадаємо, 17 лютого Юрій Павленко ("Хорт") оприлюднив відеозапис знищення виставки стилізованих портретів Шевченка на станції метро в Києві.

Він назвав мотивом своїх дій те, що картини, на його думку, висміюють і паплюжать образ українського поета Тараса Шевченка.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом знищення виставки портретів Шевченка.

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28 02 2019 11:12
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