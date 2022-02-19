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Нідерландка Схаутен виграла третє олімпійське "золото" Пекіна-2022

Схаутен стала триразовою олімпійською чемпіонкою Пекіна-2022
У передостанній день XXIV зимових Олімпійських ігор у Пекіні (Китай) розіграно заключний комплект нагород у ковзанярському спорті.
Нідерландка Схаутен виграла третє олімпійське "золото" Пекіна-2022 Фото: olympics.com

У жіночому мас-старті першою була Ірен Схаутен із Нідерландів, випередивши у фіналі Івейн Блонден з Канади та італійку Франческу Лолобріджиду, передає Укрінформ.

Схаутен стала триразовою олімпійською чемпіонкою Пекіна-2022, завоювавши два "золота" у шорт-треку та одне - у ковзанярському спорті.

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19 02 2022 13:09
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