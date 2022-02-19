СПОРТ ВІДЕОУ передостанній день XXIV зимових Олімпійських ігор у Пекіні (Китай) розіграно заключний комплект нагород у ковзанярському спорті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нідерландка Схаутен виграла третє олімпійське "золото" Пекіна-2022
Схаутен стала триразовою олімпійською чемпіонкою Пекіна-2022
Фото: olympics.com
У жіночому мас-старті першою була Ірен Схаутен із Нідерландів, випередивши у фіналі Івейн Блонден з Канади та італійку Франческу Лолобріджиду, передає Укрінформ.
Схаутен стала триразовою олімпійською чемпіонкою Пекіна-2022, завоювавши два "золота" у шорт-треку та одне - у ковзанярському спорті.
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